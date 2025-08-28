Την πρόκριση για τον 3ο γύρο του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, πήρε η Μαρία Σάκκαρη μετά τη νίκη της με 2-0 σετ επί της Άννα Μπόνταρ.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο64 στην παγκόσμια κατάταξη, τα πάει μια χαρά προς το παρόν στο τουρνουά καθώς παρουσιάζεται σταθερή στην απόδοσή της, συγκεντρωμένη και συνεχίζει με αισιοδοξία.

Κόντρα στη Μπόνταρ η Σάκκαρη «χτύπησε» όποτε έπρεπε στο πρώτο σετ και το πήρε με 6-3, για να έρθει ακόμη πιο εύκολη επικράτηση στο δεύτερο, όπως δείχνει και το 6-1 με το οποίο έκανε το 2-0.

Έτσι, πήρε το εισιτήριο για τον 3ο γύρο όπου θα αναμετρηθεί με τη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, η οποία επικράτησε της Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 6-1, 6-4 στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου.

Τα σετ: 6-3, 6-1