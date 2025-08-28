Ο Ολυμπιακός θα έχει τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του στον εκτός έδρας αγώνα με το Βόλο για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Ρεμί Καμπελά ανυπομονεί να ζήσει την ατμόσφαιρα.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, το Καραϊσκάκη ήταν άδειο λόγω τιμωρίας, οπότε οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» ετοιμάζονται να κατακλύσουν τις εξέδρες στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ήδη έχουν διατεθεί περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι και οι παίκτες περιμένουν πώς και πώς να αγωνιστούν έχοντας στο πλευρό τους τον κόσμο της ομάδας, με τον νεοαποκτηθέντα Καμπελά να ανυπομονεί.

«Έχω ακούσει τόσα πολλά για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μου είπαν ότι θα είστε χιλιάδες στο Βόλο. Ανυπομονώ να σας δω από κοντά!», ανέφερε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους μέσω των social media της ΠΑΕ.