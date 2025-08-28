Σε προφορική συμφωνία έφθασαν Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ και ο Φώτης Ιωαννίδης μετακομίζει στην Πορτογαλία.

Οι Πορτογάλοι θα δώσουν 25 εκατ. ευρώ (22 γκαραντί + 3 μπόνους) και 25% ποσοστό μεταπώλησης.

Σήμερα αναμένεται να υπάρξει και η ανταλλαγή εγγράφων ώστε να οριστικοποιηθεί το deal και ο παίκτης μετά την επιστροφή του στην Αθήνα να πετάξει το Σαββατοκύριακο για την Πορτογαλία συνθέτοντας εκεί ένα ελληνικό δίδυμο με τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Για το ταμείο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποτελεί μεγάλη ανάσα καθώς είχε βγει… κίτρινη κάρτα από την UEFA.