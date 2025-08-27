Η Εθνική Ελλάδας θα μπει την Πέμπτη (28/8) στη μάχη του EuroBasket 2025 αντιμετωπίζοντας την Ιταλία και ο Νίκος Γκάλης φρόντισε να στείλει μέσω των social media το μήνυμά του, ζητώντας από όλους να στηρίξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο θρύλος του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ είχε οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον πρώτο του θρίαμβο, το χρυσό μετάλλιο του 1987, για να ακολουθήσει το ασημένιο δύο χρόνια μετά.

Έχοντας σημαδέψει τη διοργάνωση όσο λίγοι, ο Γκάλης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για την Εθνική μας ομάδα παραμονή της έναρξης των υποχρεώσεών της στο Eurobasket και το έκανε μέσω των social media.

««Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας», έγραψε ο Γκάλης.