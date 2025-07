Το όνομα του Λιάνκο έρχεται ξανά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό καθώς στη Βραζιλία αναφέρονται στο ενδιαφέρον που υπάρχει για την απόκτησή του.

Ο 28χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός φερόταν ως στόχος των «ερυθρόλευκων» στο παρελθόν και οι συμπατριώτες του αναφέρονται ξανά στο θέμα και υποστηρίζουν πως οι Πειραιώτες, η Έβερτον και η Αλ Ντουχαΐλ είναι οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο Λιάνκο, ο οποίος ανήκει στην Ατλέτικο Μινέιρο από το καλοκαίρι του 2024, όταν και τον αγόρασε από την Αλ Γκαράφα του Κατάρ για 4,5 εκατ. ευρώ, έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη στο παρελθόν και συγκεκριμένα σε Τορίνο, Μπολόνια και Σαουθάμπτον.

Από εκεί και πέρα, το αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του 28χρονου στόπερ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός μπακ, θα φανεί το προσεχές διάστημα.

