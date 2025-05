Την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν, έπειτα από 13 χρόνια στα οποία έγραψε τη δική του ιστορία κατακτώντας τίτλους εντός και εκτός Ισπανίας, όπως και τη Χρυσή Μπάλα, ανακοίνωσε ο Λούκα Μόντριτς.

Το καλοκαίρι του 2012 η «βασίλισσα» αγόρασε από την Τότεναμ τον Κροάτη χαφ, ο οποίος δεν άργησε να δείξει το ταλέντο του και να εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους όλων των εποχών στη θέση του.

Ένας πραγματικός μαέστρος στο χώρο του κέντρου, ο Μόντριτς κατέκτησε με τη Ρεάλ τρία πρωταθλήματα, δύο κύπελλα Ισπανίας, πέντε ισπανικά Σούπερ Καπ, έξι Champions League, πέντε ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, πέντε Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Πραγματικός θρύλος της «βασίλισσας», ο Κροάτης κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα το 2018 ενώ έζησε μεγάλες στιγμές και με την εθνική ομάδα της χώρας του, φτάνοντας ως τον τελικό του Μουντιάλ την ίδια χρονιά.

Σε ηλικία 39 ετών πλέον, ο Μόντριτς μέτρησε 4 γκολ και 9 ασίστ σε 55 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και την Πέμπτη (22/5) ανακοινώθηκε ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, αποχωρώντας από την ομάδα με την οποία ταυτίστηκε.

