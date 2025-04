Ο Λορέντσο Πιρόλα, λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του στον Πειραιά, έγινε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής.

Ο έγκυρος ρεπόρτερ από την Ιταλία, Νικολό Σίρα, λίγες ώρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, αποκάλυψε σε tweet του ότι ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός των Πειραιωτών έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετά βλέμματα πάνω του από ομάδες της Serie A.

«Ο Λορέντσο Πιρόλα κέρδισε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό απόψε. Ομάδες από τη Serie A και το εξωτερικό έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον αρχηγό της Εθνικής Ιταλίας U21, ο οποίος θεωρείται ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης», αναφέρει στο σχετικό tweet.

Ήδη υπάρχουν αναφορές για Γιουβέντους, Λάτσιο, Αταλάντα που εξετάζουν την περίπτωσή του.

