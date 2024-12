Το «σαφάρι» του Παναθηναϊκoύ για τον σέντερ που θα καλύψει το κενό του Ματίας Λεσόρ συνεχίζεται, και στην επιφάνεια ήρθε σήμερα, Κυριακή, το όνομα του NBAer Ντουόπ Ριθ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό Μέσο «Buzz Court» ο παίκτης βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Πρασίνων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το «Buzz Court», ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Αυστραλού, ως αντικαταστάστη του Λεσόρ, ο οποίος τραυματίστηκε την Πέμπτη (19/12) στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια για τη Euroleague και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις με τέσσερις μήνες.

The Trail Blazers are fielding trade offers for reserve big man Duop Reath.



Due to insufficient interest among NBA teams, he could end up in Panathinaikos, which is looking for a center after Mathias Lessort's injury per sources. #paobc #panathinaikos #olybc #kkcz #kkp #pao pic.twitter.com/BBwYQP04Mr