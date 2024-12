Ένα τραγικό παιχνίδι επιφύλασσε η μοίρα σε έναν οπαδό της Μάντσεστερ Σίτι κατά τη διάρκεια του χθεσινοβραδινού ντέρμπι με αντίπαλο τη μισητή συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ (2-1 επικράτησαν οι «κόκκινοι διάβολοι»).

Συγκεκριμένα οπαδός των Σίτιζενς αντιμετώπισε ιατρικό πρόβλημα την ώρα της αναμέτρησης της Σίτι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Έτιχαντ». Ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε στις κερκίδες.

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου και διασώστες όπου βρίσκονται σε επιφυλακή σε κάθε αναμέτρησης της Premier League. Έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με τους υπόλοιπους οπαδούς να φωνάζουν πως πρέπει να γίνει χρήση απινιδωτή.

Το περιστατικό δεν έγινε άμεσα γνωστό, με την Μάντσεστερ Σίτι να ανακοινώνει σήμερα το τραγικό συμβάν. «Οι σκέψεις όλων στον σύλλογο είναι με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτές τις απίστευτα δύσκολες στιγμές».

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday's match.



The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.