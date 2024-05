«Ξέρω ότι κανείς δεν περίμενε πως ο Ολυμπιακός θα έφτανε σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης» δηλωνει με ειλικρίνια -μιλώντας στο Secret των Παραπολιτικών- ο Κριστιάν Καρεμπέ και παραδέχεται πως «και εμείς οι ίδιοι γνωρίζαμε ότι οι στόχοι που θέσαμε από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε, να οδηγήσουμε τον σύλλογο σε μία νέα σελίδα, ήταν πολύ υψηλοί».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, επισημαίνει ότι «χωρίς ίχνος υπερβολής το όριό του είναι ο ουρανός» και προσθέτει: «Χάρη στη δική του στάση ζωής είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης ενός μεγάλου ονείρου».

Για τον Kριστιάν Kαρεμπέ η φετική σεζόν του Ολυμπιακού και η πρόκριση στον τελικό του UEFA Europa Conference League αποτελεί τη δικαίωση ενός πολυετούς αναπτυξιακού πλάνου. Το οποίο έχει ακόμη πιο υψηλούς στόχους.

«Αν περιμένετε να σας πω ότι με την παρουσία μας σε έναν ευρωπαϊκό τελικό θα σταματήσουμε πλεόν να ονειρευόμαστε θα σας απαντήσω ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Κρατάμε τα θετικά από τις επιτυχίες μας, μαθαίνουμε από τις ήττες μας, αλλά δεν σταματάμε ποτέ να χτίζουμε το μέλλον μας, τις επόμενες σεζόν μας» λέει χαρακτηριστικά.

«We keep on dreaming» (συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε) κλείνει τη συνέντευξή του ο Κριστιάν Καρεμπέ και δίνει ραντεβού στην OPAP Arena.