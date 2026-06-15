Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες, σήμερα 15/6, σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εεγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Σπάτων-Αρτέμιδος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Περιουσίας (ΥΔΕΕΒ/Α) Αττικής και της ΟΠΚΕ, για την «εκτέλεση» ενταλμάτων σύλληψης, εις βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης, που αφαιρούσε επί μακρόν και συστηματικά ΙΧΕ οχήματα.

Για τα μέλη σχηματίστηκε δικογραφία από το ΤΔΕΕ και με μέριμνα του εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα.