Μια απίστευτη διάρρηξη σημειώθηκε στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας τα ξημερώματα της Πέμπτης 29/1 γύρω στις 2:00. Τέσσερις δράστες εισέβαλαν στο κτίριο με ποδήλατα και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Οι δράστες αρχικά προσπάθησαν να μπουν από διάφορες εισόδους στα ΚΤΕΛ και τελικά εισέβαλλαν σπάζοντας κάγκελα και ένα παράθυρο.

Προκειμένου να αποφύγουν τον συναγερμό, άρχισαν να έρπονται στον χώρο και αφού έψαξαν όλα τα γραφεία, απέσπασαν το ποσό των 200 ευρώ.

Οι έρευνες των Αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ενώ στο «τραπέζι» βρίσκεται το ενδεχόμενο οι δράστες να ήταν πρώην υπάλληλοι των ΚΤΕΛ Καλαμάτας.