Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι και πάλι ο 46χρονος, ο οποίος σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του την περασμένη Κυριακή, στο σπίτι τους στη Γλυφάδα, 12 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών μετά τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει στον κατηγορούμενο μειωμένο καταλογισμό, γεγονός που «έσπασε» τα ισόβια με την οποία ήταν αντιμέτωπος και σηματοδότησε τη μείωση της ποινής του.

Ο 46χρονος, σήμερα κατηγορούμενος, εξέτισε την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο, η κάθε μέρα κράτησης στο ψυχιατρείο μετρά διπλή, οπότε υπολογίζεται ότι εξέτισε κράτηση οκτώ ετών.

Το αρμόδιο Συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού αποφάσισε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, ενώ παράλληλα οι ψυχίατροι έκριναν ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά, ζητώντας την ακούσια νοσηλεία του.

Ο κατηγορούμενος νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να δοθεί από εκεί το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί ο εγκλεισμός του.

Μέχρι το μοιραίο πρωινό δεν είχε καταγραφεί κάποια παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί για την αποφυλάκισή του.