Ήταν 27 Μαρτίου 2014, όταν ο 46χρονος σήμερα πατροκτόνος της Γλυφάδας κατέσφαξε την 59χρονη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού της οικογένειας.

Ο ίδιος πήγε στο ΑΤ της Γλυφάδας και με κυνικό τρόπο ομολόγησε ότι «σκότωσα τη μητέρα μου και ήρθα να παραδοθώ», με το δικαστήριο να του αναγνωρίζει τα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και να τον καταδικάζει σε ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Η αποφυλάκιση και ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο

Στις 24 Απριλίου 2018, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου Παρασκευοπούλου, αποφυλακίζεται με τον εισαγγελέα Πειραιά την επόμενη κιόλας ημέρα να διατάζει τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Η ΕΛ.ΑΣ. από τότε δεν λαμβάνει ενημέρωση για το τι συμβαίνει με τον μέχρι τότε μητροκτόνο, ο οποίος μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026 τηρεί κανονικά τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα κάθε 1η και 16η του μήνα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν απασχολεί τις Αρχές κανέναν λόγο, μέχρι το πρωινό της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 όταν ένας περιοδικός της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα καλεί το «100» και αναφέρει ότι υπάρχει σοβαρό ενδοικογενειακό επεισόδιο και ότι βλέπει τον 46χρονο να βάζει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου τον δολοφονημένο πατέρα του.

Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο και βλέπουν τον 46χρονο μέσα στα αίματα, βάζοντας του αμέσως χειροπέδες. Το δολοφονικό μοτίβο ακριβώς το ίδιο, με τον πατροκτόνο και αυτή τη φορά να χρησιμοποιεί μαχαίρι και να καταφέρνει μεγάλο αριθμό πληγμάτων στο θύμα.

Αν κάτι έρχεται να μας δείξει αυτή η δολοφονία είναι ότι οι παθογένειες του κράτους με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα κι έχουν σοβαρό ποινικό παρελθόν δεν αντιμετωπίζονται, παρά το γεγονός ότι μέσα σε έναν χρόνο έχουμε τουλάχιστον 5 δολοφονίες από άτομα που με κάποιο τρόπο βρίσκονταν εκτός ιδρύματος.

Τέλος, ο 46χρονος σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να του απαγγείλει βαρύτατες κατηγορίες.