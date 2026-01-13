Αιφνιδιαστική «επίσκεψη» πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου. Η «επίσκεψη» περιλάμβανε καταθέσεις από φιλοξενούμενες και έλεγχο στους χώρους του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», η έρευνα έγινε μετά από καταγγελίες που φέρονται να έχουν γίνει στις διωκτικές αρχές, αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ίδρυμα, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου.

Συνολικά φέρονται να ελέγχονται τρεις καταγγελίες, για τις οποίες όμως –βάσει των ίδιων πληροφοριών– τουλάχιστον από την προχθεσινή έρευνα δεν προκύπτουν στοιχεία που να τις επιβεβαιώνουν.

Κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας, λήφθηκαν καταθέσεις από τις φιλοξενούμενες του ιδρύματος, καθώς και από μέλη του προσωπικού, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στους χώρους της δομής, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων και οι συνθήκες φιλοξενίας.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, όλα τα στοιχεία θα αξιολογηθούν καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί και η βασιμότητα των καταγγελιών.

Όπως έγινε γνωστό, ο αιφνίδιος έλεγχος στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου ξεκίνησε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 το μεσημέρι και διήρκησε έως το απόγευμα. Εισαγγελικοί λειτουργοί, συνοδεία της αστυνομίας, μετέβησαν στη δομή όπου συνομίλησαν με τις φιλοξενούμενες, το προσωπικό αλλά και τη διοίκηση της δομής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επιλογή της ημέρας έγινε προκειμένου να βρίσκονται στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου και οι φιλοξενούμενες, ώστε οι εισαγγελικοί λειτουργοί να συνομιλήσουν μαζί τους.