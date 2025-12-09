Η κηδεία του αδικοχαμένου 2χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο από πίτμπουλ στη Ζάκυνθο προγραμματίστηκε για αύριο, με την τοπική κοινωνία να θρηνεί για την τραγική απώλεια.

Συγκεκριμένα, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα.

Θυμίζεται ότι το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε όλο του το σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του λαιμού.

Την ώρα της επίθεσης, ο πατέρας κατέβαλε απεγνωσμένη προσπάθεια να απεγκλωβίσει το παιδί από τα σαγόνια του ζώου. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα. Ο σκύλος βρίσκεται σε δομή αδέσποτων στον Πύργο, όπου ειδική επιτροπή θα αποφασίσει αν θανατωθεί.