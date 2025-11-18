Δύο άνδρες, φορώντας κουκούλες και κρατώντας λοστό, προσπάθησαν να διαρρήξουν επιχείρηση με ιατρικό εξοπλισμό στις 3:20 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην οδό Αναγνώστου Γογονή στα Χανιά.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr, οι δράστες περιφέρονταν γύρω από το κατάστημα για αρκετή ώρα, παρατηρώντας την περιοχή και αναζητώντας την κατάλληλη στιγμή για να ενεργήσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από περαστικούς.

Οι κινήσεις τους, επανειλημμένες γύρω από το κατάστημα, καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι νεαροί έγιναν αντιληπτοί από άνδρα που εκείνη την ώρα βρέθηκε μπροστά από το σημείο και ειδοποίησε το 100.

Οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, προς την οδό Αναπαύσεως ωστόσο η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Δείτε βίντεο: