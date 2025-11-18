Στη φυλακή κινδυνεύει να βρεθεί η θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου στην περίπτωση που τον πλησιάσει και πάλι, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου.

Η 48χρονη επέλεξε να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό της και να μην καθίσει στο εδώλιο μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της ο γνωστός τραγουδιστής.

Η γυναίκα, ο συνήγορος της οποίας επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με αναστολή, για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης και της πρόκλησης τρόμου.

Η εισαγγελέας εισηγήθηκε τη μερική έκτιση της ποινής και συγκεκριμένα για διάστημα 3 μηνών, ωστόσο, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε να μην οδηγηθεί η κατηγορούμενη στη φυλακή παρά μόνο στην περίπτωση που παραβιάσει τους δύο περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Έτσι, η 48χρονη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρίμηνη φυλάκιση στην περίπτωση που πλησιάσει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και επικοινωνήσει μαζί του με οποιοδήποτε μέσο.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε νωρίτερα η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου, Μαρία, η οποία ήταν και η μοναδική μάρτυρας στην υπόθεση.

Η μάρτυρας περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε η οικογένειά της από την 48χρονη η οποία, όπως είπε, πήγαινε στο σπίτι τους επί σειρά ετών και άφηνε γράμματα, σημειώματα, αλλά και προσωπικά της αντικείμενα – δώρα προς τον Γιάννη Πλούταρχο.

Μάλιστα, κατέθεσε πως η κατηγορούμενη δεν δίστασε να εμφανιστεί ακόμη και στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.