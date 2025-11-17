Ένα απίστευτο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας με δύο 14χρονους να πιάνονται στα χέρια, επειδή ο ένας επιχείρησε να πουλήσει προστασία στον άλλο, με τον δεύτερο να μην ενδίδει.

Πιο αναλυτικά, ο πατέρας του θύματος σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι πρόσφατα στο σχολείο του γιου του πήγε ένα άλλο παιδί, το οποίο φέρεται να είχε παραβατική συμπεριφορά.

Με αυτό το παιδί υπήρξε μια διένεξη και τότε ο γιος του άρχισε να λαμβάνει μηνύματα από αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που απαιτούσαν να πληρώσει με κοσμήματα για να έχει προστασία και να μη δεχτεί επίθεση από τον συνομήλικό του.

«Έμαθα ότι βρίζεις μάνες του δικού και πρέπει κάπως να λυθεί. Δεν θέλω ξύλο, αλλά… Θέλω να βρεις κανά χρυσαφικό, δε λέω μ… ό,τι βρεις. Καμιά αλυσίδα και φέρτο. Αλλιώς τότε θα έχουμε θέμα. Βλέπεις δεν σου λέω τίποτα κακό. Κάνε αυτό που σου λέω και θα είμαστε καλά», έγραφε ένα από τα μήνυματα που παρουσίασε η εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Βρε καμιά αλυσίδα και 100 ευρώ και θα σε φτιάξουμε ρε αδερφέ. Είσαι η σωτηρία μας», ανέφερε ένα άλλο.

Σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, ο γιος του αδιαφόρησε για τις απειλές και τότε δέχτηκε επίθεση, που καταγράφηκε και σε βίντεο, επειδή αρνήθηκε να πληρώσει για να έχει προστασία.

Οι γονείς του παιδιού απευθύνθηκαν στην αστυνομία και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος δύο ανηλίκων, ενώ αναζητούνται οι γονείς των δραστών από την αστυνομία, καθώς δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.