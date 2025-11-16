Ένα ακόμη επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων καταγράφεται στην Πάτρα, αποτελώντας το δέκατο έβδομο περιστατικό μέσα σε μόλις έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα και ενισχύοντας το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ένας 17χρονος επιτέθηκε σε έναν 16χρονο και τον χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο σε πολυσύχναστη πλατεία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί σοβαρά. Το νέο αυτό συμβάν εντείνει τις προειδοποιήσεις για τη σταθερή κλιμάκωση της παραβατικότητας στις τάξεις των νέων.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Αν και έχει δεχτεί χτυπήματα στο πρόσωπο, οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών δείχνουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Μετά την επίθεση, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε άμεσα σε αναφορά του περιστατικού στην Αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές. Τα κίνητρα πίσω από τον καβγά εξακολουθούν να παραμένουν θολά, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν το σημείο τριβής μεταξύ των δύο παιδιών.

Το συγκεκριμένο συμβάν προστίθεται σε μια συνεχώς αυξανόμενη λίστα περιστατικών που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, χρήση ναρκωτικών και άλλες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων. Η κοινωνία της Πάτρας εκφράζει πλέον έντονη ανησυχία, ενώ επισημαίνεται ότι το ζήτημα ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της Δυτικής Ελλάδας και εξελίσσεται σε πρόβλημα που απαιτεί άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται ενημερώσεις για την πορεία της υγείας του τραυματισμένου μαθητή, ο οποίος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.