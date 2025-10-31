Έξι συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία μετά την επιχείρηση στην κατάληψη Ευαγγελισμός στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, η οποία έγινε νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής 31/10. Πρόκειται για άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη της ομάδας που το βράδυ του Σαββάτου 25/10, επιτέθηκε στον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, ο οποίος βρισκόταν σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης.

Τέσσερις νεαροί άνδρες και δύο κοπέλες, σύμφωνα με την αστυνομία και το cretalive.gr, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση κατά του. Όλοι είναι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 34 ετών.

Από την ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζεται ότι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου είχαν «σαρώσει» τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή γύρω από το σημείο που έγινε η επίθεση στον πρώην υπουργό. Υποστηρίζεται ότι είχαν ταυτοποιήσει τους έξι συλληφθέντες πριν το «ντου» στον Ευαγγελισμό.

Από τους συλληφθέντες, οι δύο κοπέλες ηλικίας 26 και 29 ετών, και τρεις άνδρες, 34, 33 και 26 ετών, βρέθηκαν να κοιμούνται μέσα στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, ενώ έγινε και η σύλληψη ενός 27χρονου Κρητικού, μετά από έρευνα στο σπίτι του, στην πόλη του Ηρακλείου.

Στο κτίριο που τελούσε υπό κατάληψη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καδρόνια, σφυριά και αντιασφυξιογόνες μάσκες. Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το creta24.gr:

Ο Μάκης Βορίδης είχε δεχτεί επίθεση στο Ηράκλειο πριν από λίγες ημέρες, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του και φίλους. Ομάδα περίπου 25 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα συγκεντρώθηκε έξω από το εστιατόριο. Λίγα λεπτά αργότερα, άρχισαν να εκτοξεύουν αυγά και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του, προκαλώντας πανικό στους πελάτες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πλατεία Πειραιά, κοντά στο λιμάνι, όπου ο πρώην υπουργός βρισκόταν με την οικογένειά του και φίλους. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν φθορές σε τραπέζια και καρέκλες, ενώ οι θαμώνες προσπάθησαν να καλυφθούν. Ο Βορίδης και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε γειτονικό εστιατόριο, αρχικά στο υπόγειό του, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στην περιοχή, απέκλεισε το σημείο και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Βίντεο απο το εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης που έγιναν τα επεισόδια με τον #Βοριδης, όπου ακούγεται κάποιος απο τους ιδιοκτήτες να λέει:

«Θα στείλω στη Νέα Δημοκρατία τον λογαριασμό»#οπεκεπε #κυβερνηση_Μητσοτακη pic.twitter.com/eWH27jwcJK — antonis kelaidonis (@antonkelaidon) October 26, 2025

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μού επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός.