Την ύπαρξη και τη δράση ενός ακόμη κυκλώματος εργασιακής εκμετάλλευσης μεταναστών στην Ηλεία έφεραν στο φως οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων μεταφοράς μεταναστών στον νομό.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Εμπλεκόμενοι στην περίπτωση αυτή είναι ένας υπήκοος Πακιστάν που κατά πληροφορίες έχει τη «βάση» του στην Ηλεία και συντονίζει τις συγκεκριμένες μεταφορές και ένας ανήλικος ομοεθνής του, με ρόλο την παραλαβή αλλοδαπών και την προώθησή στην ενδοχώρα.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ηπειρώτικης πόλης. Αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερις αλλοδαπές στον σταθμό του ΚΤΕΛ, ενώ ένας ανήλικος αλλοδαπός, που επίσης συνελήφθη, τις προμήθευε με εισιτήρια για τη μετακίνησή τους με λεωφορείο στην περιοχή της Μανωλάδας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, οι αλλοδαπές, από το Νεπάλ, εκ των οποίων οι δύο 22 ετών, και οι υπόλοιπες 23 και 31 ετών, αντίστοιχα, είχαν εισέλθει νωρίτερα παράνομα στην Ελλάδα, μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου.

Στο ΚΤΕΛ Ηγουμενίτσας τις περίμενε ο ανήλικος, υπήκοος Πακιστάν, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό και κατ΄εντολή ενός ενήλικου ομοεθνούς του, ο οποίος και αναζητείται για να συλληφθεί.

Το άτομο που αναζητείται και είχε δώσει την εντολή στον ανήλικο για να διευκολύνει τις γυναίκες από το Νεπάλ στην κάθοδό τους προς τον νομό, ζει και δρα στην Ηλεία και φέρεται να έχει σημαντικό ρόλο στην υποδοχή και καθοδήγηση των μεταναστών που καταφθάνουν στην περιοχή μας προκειμένου να εργαστούν σε διάφορες καλλιέργειες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, με τον ανήλικο να κατηγορείται για διευκόλυνση προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και τις γυναίκες από το Νεπάλ για παράνομη είσοδο στη χώρα.