Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ακόμη 6 κατηγορούμενοι έχει προγραμματιστεί να περάσουν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα για βαρύτατα αδικήματα είναι και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Χθες, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι τέσσερις κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.