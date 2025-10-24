Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Λιμενικές Αρχές Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας, μετά την ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για ένα ημιβυθισμένο σκάφος κοντά στη νησίδα Πρασούδι.

Στο σκάφος επέβαινε ένας 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και διασώθηκε από πλήρωμα περιπολικού του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Φιλιατών για προληπτικούς ελέγχους.

Ο 50χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίστηκαν και, λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε το μισοβυθισμένο σκάφος βορειότερα, κοντά στη Σαγιάδα, παρασυρμένο από τους νοτιοανατολικούς ανέμους.

Κατά τη διαδικασία ανέλκυσης, οι λιμενικοί έκαναν μια απρόσμενη ανακάλυψη: στο εσωτερικό του σκάφους υπήρχε μεγάλη ποσότητα ινδικής κάνναβης, επιμελώς κρυμμένη. Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση και ο τελικός προορισμός του παράνομου φορτίου, που εκτιμάται ότι θα κατέληγε στην ελληνική επικράτεια.