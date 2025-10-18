Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, όταν ένας 44χρονος άνδρας έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων», στη συμβολή των οδών Πανόρμου και Λουίζης Ριανκούρ.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη περίπου στις 13:30 το μεσημέρι. Ο άνδρας βρισκόταν σε καφετέρια του 24ου ορόφου, όπου έπινε καφέ, όταν – σύμφωνα με μαρτυρίες – δέχτηκε τηλεφώνημα. Αμέσως μετά τη συνομιλία, σηκώθηκε, ανέβηκε σε τραπέζι ή καναπέ και πήδηξε στο κενό, μπροστά στα έντρομα βλέμματα των θαμώνων και εργαζομένων του χώρου.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον θόρυβο της πτώσης ως «τεράστιο μπαμ», με πολλούς να νομίζουν πως επρόκειτο για έκρηξη ή πυροβολισμό. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος, όπως διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος προσπάθησε να επέμβει, αλλά δεν πρόλαβε να σταματήσει την πράξη. Από το οπτικοακουστικό υλικό ασφαλείας προκύπτει ότι ο 44χρονος δεν μίλησε στο τηλέφωνο αμέσως πριν, αντίθετα καθόταν μόνος του δίπλα σε ανοικτό παράθυρο πριν τη βουτιά, και είχε επισκεφτεί το ίδιο κατάστημα την προηγούμενη μέρα όπου ήπιε καφέ και αποχώρησε χωρίς να κινήσει καμία υποψία.

Ο άνδρας εργαζόταν ως τεχνικός σε νοσοκομείο. Την προηγούμενη ημέρα φαίνεται ότι είχε ζητήσει αναρρωτική άδεια.

Στη σύζυγό του, που βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης, είχε πει ότι θα πήγαινε στη δουλειά, αν και τελικά βρέθηκε στον Πύργο «Απόλλων». Το ζευγάρι είχε ήδη ένα μικρό παιδί ηλικίας περίπου 2,5 ετών και αναμενόταν να υποδεχθεί τον δεύτερο απογόνό του πολύ σύντομα.

Οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι είχε αγχωθεί για επαγγελματικά ζητήματα, ενδεχομένως σχετιζόμενα με προαγωγή, αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι συγγενείς του.

Η οικογένειά του ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε για τις προθέσεις του.

Η έρευνα και οι εκκρεμότητες

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων, διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες της πτώσης. Έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για το εισερχόμενο τηλεφώνημα, ώστε να διερευνηθεί τι ειπώθηκε και με ποιον συνομιλούσε λίγο πριν τη βουτιά.

Το βιντεοληπτικό υλικό του εστιατορίου έχει εξεταστεί αλλά δεν επιβεβαιώνει πλήρως ορισμένα στοιχεία, όπως τη λήψη τηλεφωνήματος λίγο πριν τη δράση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν, τον Μάιο του 2025, είχε καταγραφεί άλλη πτώση από τον ίδιο όροφο στον Πύργο «Απόλλων», όταν ένας 25χρονος έπεσε από κατάστημα εστίασης στο ίδιο κτίριο.