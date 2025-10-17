Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία στον Πύργο Απόλλων στην οδό Πανόρμου, καθώς ένας άνδρας ηλικίας 44 ετών βούτηξε στο κενό από τον 24ο όροφο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους.

Με βάση όσα κατέθεσαν εργαζόμενοι του πύργου, ο άνδρας έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου, όταν ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων, χωρίς να είναι γνωστοί οι λόγοι που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη πράξη.

Ιδιοκτήτρια καταστήματος λίγα μέτρα από το σημείο περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας:

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και τρομάξαμε· νομίζαμε πως είχε σημειωθεί έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς αντικρίσαμε τον άνθρωπο στο έδαφος».

Σημειώνεται, ότι ο 44χρονος δεν είναι το πρώτο θύμα πτώσης από το ίδιο κτήριο. Στις 19 Μαΐου ένας άλλος άνδρας ηλικίας 25 ετών έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο, ενώ διασκέδαζε στο μπαρ που λειτουργεί στην ταράτσα του κτηρίου.