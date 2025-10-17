Για περιστατικό σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης κατηγορούνται δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για έναν 15χρονο και μία 13χρονη, οι οποίοι, καταγγέλθηκαν ότι τον Αύγουστο του 2024 επιτέθηκαν σε άλλο 15χρονο και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά, στο κέντρο της πόλης.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο 15χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.