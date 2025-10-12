Mικρές υλικές ζημιές έχουν σημειωθεί στην είσοδο του κτιρίου παραρτήματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από την έκρηξη για την οποία ευθύνονται γκαζάκια.

Στις εγκαταστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, στη Λεωφόρου Συγγρού προκλήθηκε μαύρισμα στην τοιχοποιία, σπάσανε κάποια τζάμια από την εξωτερική θύρα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ εντοπίστηκαν φθορές σε παρακείμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας.