Σοκάρει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης14χρονης μαθήτριας στη Θεσσαλονίκη, από έναν 34χρονο που γνώρισε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2025, όταν ο 34χρονος και η 14χρονη άρχισαν να συνομιλούν, με τον άνδρα που πλέον έχει συλληφθεί να ζητάει από την ανήλικη φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του. Κάποια στιγμή, έπεισε τη 14χρονη να πάει σπίτι του και εκεί φαίνεται να την κακοποίησε σωματικά και να προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Αμέσως μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, έδωσε στην ανήλικη το ποσό των 60 ευρώ και την έδιωξε από το σπίτι του. Σε άλλη συνάντηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ο 34χρονος φαίνεται να την παρακινούσε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ακατέργαστη κάνναβη.

Ειδικότερα, η πρωτοφανής υπόθεση εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ταυτοποίησαν τα στοιχεία του καταγγελλόμενου από την ανήλικη ως δράστη. Πρόκειται για 34χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο 34χρονος προσέγγισε τον περασμένο Απρίλιο την 14χρονη, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντάς τη να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της. Επιπλέον, η παθούσα κατήγγειλε ότι τον επισκέφθηκε στο σπίτι του στην περιοχή των Συκεών, όπου, αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων αυτών της έδωσε χρηματικό ποσό.

Σε άλλο χρονικό διάστημα, ο κατηγορούμενος -πάντα σύμφωνα με την καταγγέλλουσα- προσέφερε στο σπίτι του κάνναβη τόσο στην ίδια όσο και σε ανήλικο φίλο της.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο, καθώς σε έρευνα της οικίας του είχαν βρεθεί και κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, όπως επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.