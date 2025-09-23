Καταδικαστέος κρίθηκε 48χρονος άνδρας, μέλος της «Μαφίας της Κρήτης» τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Συγκεκριμένα, ο 48χρονος καταδικάστηκε σε πέντε ακόμα έτη φυλάκισης για εμπορία ναρκωτικών, σύμφωνα με το cretapost.

Είχε συλληφθεί ξανά τον Δεκέμβριο του 2023 καθώς είχε στην κατοχή του κοκαΐνη, χασίς, ναρκωτικά χάπια και πάνω από 13.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο ίδιος εξέτιε ποινή για εμπόριο και κατοχή ναρκωτικών, ωστόσο το όνομά του επανεμφανίστηκε στη δικογραφία του πρόσφατου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από τις Αρχές πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην εμπορία ναρκωτικών ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Ως εκ τούτου, οδηγήθηκε εκ νέου στη Δικαιοσύνη με νέα δικογραφία. Το δικαστήριο, εξετάζοντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, προχώρησε στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης.