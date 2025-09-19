Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσει ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, Παναγιώτης Δημητράς, μετά τη δίωξη για κακουργηματική απιστία που άσκησε σε βάρος του η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά από έρευνα που διενήργησε η δικαιοσύνη με αφορμή πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ελεγκτές της Αρχής φέρονται να διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε ορθή διαχείριση των επίμαχων κονδυλίων και πως δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς. Μάλιστα, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του κατηγορούμενου και των ΜΚΟ που ελέγχει.

Στη δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια ανακριτή περιλαμβάνεται και συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου.

Ο κ. Δημητράς αρνείται όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία σπίλωσής του».

Σε δήλωση ανέφερε πως «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».