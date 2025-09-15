Διάρρηξη με λεία χιλιάδων ευρώ σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παγκράτι, όπου οι δράστες άρπαξαν από επώνυμα ρολόγια και παπούτσια μέχρι… αλουμινόχαρτο, αφήνοντας πίσω τους έναν ιδιοκτήτη αποσβολωμένο.

Ανάμεσα στη λεία περιλαμβάνονται ένα ρολόι rolex, μία ζώνη επώνυμου οίκου, δύο ζευγάρια μάρκας παπούτσια, ένα λάπτοπ και μία κάμερα. Σύμφωνα με το STAR, η συνολική αξία τους υπολογίζεται στις 20.000 ευρώ.

Οι δράστες δεν περιορίστηκαν εκεί. Πήραν ακόμη μία κολόνια και αλουμινόχαρτο. «Το αλουμινόχαρτο ήταν λογικά για να καλύψουν το λάπτοπ να μην εκπέμπει σήμα για να βρεθεί», τόνισε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η διάρρηξη έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και οι κακοποιοί έμειναν μέσα στο σπίτι περίπου 20 λεπτά. «Είχα λείψει να πάω να πάρω έναν καφέ και κάτι πράγματα εδώ στην γειτονιά και μέσα σε ένα μισάωρο μπήκαν σπίτι», εξήγησε ο ίδιος.

Η Ασφάλεια έχει ήδη στη διάθεσή της βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο διακρίνονται καθαρά τα πρόσωπα των δραστών τη στιγμή που εισέρχονταν στην πολυκατοικία.