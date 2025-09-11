Βίντεο από τη δράση ενός 40χρονου διαρρήκτη αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τελικά συνελήφθη στην περιοχή του Ίλιον από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, εξασφάλισε το Newsbeast με τον ίδιο να εμπλέκεται σε πλήθος αδικημάτων.

Στο βίντεο φαίνεται ο 40χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, να «ξεσκονίζει» ένα σπίτι από τα τουλάχιστον πέντε που είχε διαρρήξει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, αντίσταση, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία.

Κατά τη σύλληψη του, εντοπίστηκαν στην κατοχή του πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, επιμελώς κρυμμένα στο εσώρουχο. Σημειώνεται ότι ο 40χρονος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, απωθώντας και εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς, ενώ επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Επισημαίνεται ότι ο 40χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.