Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε τις επισκέψεις του σε Καλαμάτα σήμερα και Ρώμη την Κυριακή, διότι προβλέπεται πολύ επικίνδυνο τριήμερο για τις πυρκαγιές. Σήμερα ήταν να πάει στην έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου Περιφερειάρχη με τη ΝΔ, Δημήτρη Πτωχού. Και όπως έμαθα εκεί θα είναι και ο Αντώνης Σαμαράς.

Γκρίνια και ερωτήματα στο ΠΑΣΟΚ

Στη ΝΔ και την κυβέρνηση μεταπήδησε η Ζέφη Δημαδάμα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι χθες καθώς διαγράφηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Γκρίνια έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ καθώς πολλοί λένε ότι κάπου έχει παραγίνει με τις μεταγραφές. Και αφού αναρωτιούνται γιατί τους φεύγουν στελέχη, η απάντηση είναι πως η εξουσία είναι γλυκιά. Και στο ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουν καλά αυτό. Κάποιοι στη ΝΔ, πάντως, κάνοντας χιούμορ, έλεγαν πως αν κάτι δεν πάει καλά, η ευθύνη θα πέσει στους «πράσινους».

Αυτόνομη κάθοδο

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη δική του λίστα για τις περιφέρειες. «Αυτόνομη κάθοδο», όπως μου είπε χθες ένα εκ των κορυφαίων στελεχών του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να κατέβει στη μάχη με δικά του πρόσωπα για να δείξει στους ψηφοφόρους πως δεν είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι πορείες των δύο κομμάτων τέμνονται σε τέτοιο βαθμό. Έμαθα πως προτάθηκε στον Μαρίνο Σκανδάμη να κατέβει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ο Σκανδάμης είναι σοβαρό και αποδεκτό πρόσωπο. Η πρόταση, μάλλον, δεν ήταν τόσο σοβαρή. Γι’ αυτό και δεν έγινε δεκτή.

Σγουρός με βούλα στο ΠΑΣΟΚ

Τον Γιάννη Σγουρό αποφάσισε να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ τελικά για την Περιφέρεια Αττικής μετά από παλινωδίες μηνών. Έχει μακρά πορεία στην αυτοδιοίκηση καθώς υπήρξε νομάρχης Αθηνών από το 2002 έως και το 2010, ενώ εν συνεχεία υπήρξε ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης Αττικής έως και το 2014, όταν τον διαδέχθηκε η Ρένα Δούρου. Όσον αφορά τους μεγάλους δήμους της χώρας, οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα, πέρα από τον Πειραιά, όπου υπάρχει η «σταθερά» Γιάννη Μώραλη. Στην Αθήνα πρώτο φαβορί για στήριξη από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι αυτή τη στιγμή ο Χάρης Δούκας, ενώ στη Θεσσαλονίκη περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η στήριξη του Στέλιου Αγγελούδη, αν και στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν με ενδιαφέρον και την υποψηφιότητα του πρώην αντιδημάρχου του Γιάννη Μπουτάρη, Σπύρου Πέγκα.

Καταγγελίες στο ΣΥΡΙΖΑ

Καταγγέλλουν διάφορα, στελέχη αρκετές νομαρχιακές του ΣΥΡΙΖΑ διότι αν και είχαν απόφαση του κόμματος για προώθηση συνεργασιών τους με άλλες προοδευτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ) για

τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχεδόν τις απέκρυψαν και ποτέ δεν την προώθησαν. Αυτά θα τα μάθουμε καλύτερα μετά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά αν το αποτέλεσμα είναι κακό. Τότε ανοίγουν τα στόματα.

Κλείδωσαν υποψηφιότητες

Πάντως ενώ υπάρχουν τα εσωκομματικά στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν για ονόματα περιφερειαρχών και σχεδόν έχουν κλειδώσει οι εξής εκτός από τον Γιώργο Ιωακειμίδη. Στην περιφέρεια Κρήτης υποψήφιος θα είναι ο πρώην βουλευτής Σπύρος Δανέλλης. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προκρίνεται ο Χρήστος Στάικος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την Δυτική Ελλάδα κερδίζει έδαφος η υποψηφιότητα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μίλτου Ζαμπάρα. Για το το Βόρειο Αιγαίο συζητείται ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, Στρατής Μανωλακέλλης, ενώ για το Νότιο Αιγαίου, υπάρχει ερωτηματικό. Στην Κεντρική Μακεδονία ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης τα τελευταία έτη, Γιάννης Αμανατίδης.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου ο πρώην βουλευτής Ιωαννίννων, Γιάννης Στέφος. Στα Ιόνια Νησιά ο πρώην περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης πιθανότατα η πρώην βουλευτής Καβάλας, Τάνια Ελευθεριάδου. Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει ζύμωση σε εξέλιξη για μια κοινή υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ, με υποψήφια την Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Το ίδιο συζητείται και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε να υπάρξει κοινός υποψήφιος ο Απόστολος Παπατόλιας, ο οποίος έχει διατελέσει Νομάρχης Μαγνησίας (2006-2010) και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (2011-2014). Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει προβάδισμα ο ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος.

Ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης ψηφίζει Ζέρβα

Μια σημαντική υποψηφιότητα ανακοίνωσε, χθες, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, που θα πάει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου με τη στήριξη της ΝΔ, θα έχει στο πλευρό του ένα πολύπειρο παράγοντα της αγοράς της Θεσσαλονίκης, τον Παντελή Φιλιππίδη. Η παρουσία του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, σημαίνει πως ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στηρίζει Ζέρβα. Οι έμποροι πείθονται με έργα, δεν τους αρκούν οι υποσχέσεις. Και όταν σε μια πόλη είναι ικανοποιημένοι έμποροι, σημαίνει πως κινείται η αγορά. Αυτό λένε οι κανόνες της πιάτσας.

Η ανθρώπινη στιγμή

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά να παίρνουν αγκαλιά μια σύζυγο αγνοούμενου, ο οποίος στην πορεία ταυτοποιήθηκε. Μάλιστα ο Ν. Χαρδαλιάς φαίνεται να φιλά στο κεφάλι την απαρηγόρητη κυρία. Η ανθρώπινη στιγμή στην επέτειο από την παράνομη εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο.

Eurobank: Η πρώτη τράπεζα χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου

Η πρώτη τράπεζα χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου είναι από χθες και επίσημα η Eurobank. Οι μέτοχοι της τράπεζας ενέκριναν την σχετική πρόταση εξαγοράς του 1,4% των μετοχών της από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης. Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι μετά από περιπέτειες αρκετών ετών, η Eurobank το 2024 θα διανείμει μέρισμα για πρώτη φορά από το 2008, το οποίο σύμφωνα με τον Φωκίωνα Καραβία, διευθύνοντα σύμβουλό της, θα είναι αντίστοιχο με το 25% των κερδών της για το 2023.

Χρησμός Ζανιά για σταθεροποίηση στα επιτόκια

Μία θετική νότα άφησε να διαφανεί ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς. Ο Ζανιάς που έχει διατελέσει και υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Πικραμμένου, αναφέρθηκε στο καυτό θέμα των επιτοκίων. Πού από τη μία όπως είπε συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι υφίσταται μπροστά μας επιπεδοποίηση της «καμπύλης». Θα σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 ετών στην πρόσφατη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στο τέλος Ιουνίου. Την ίδια στιγμή πάντως και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, υποστήριξε ότι το επιχείρημα υπέρ της διακοπής ανόδου των επιτοκίων, στηρίζεται στο ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και ότι είμαστε σε εκείνο το βέλτιστο σημείο, όπου περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να βλάψουν την οικονομία.

Στο επόμενο στάδιο ο διαγωνισμός για την Αττική Οδό

Αποσφραγίστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ οι προσφορές για την παραχώρηση της Αττικής Οδού, παρουσία εκπροσώπων των έξι σχημάτων που κατέθεσαν προσφορές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς ενστάσεις. Οι φάκελοι ήταν πλήρεις, βάσει των προδιαγραφών του διαγωνισμού. Πλέον μπήκαμε στην επόμενη φάση, στην αξιολόγηση των προσφορών.

Το ρεκόρ της Cartier στο Nammos Village

Τζίρο περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ έκανε η μπουτίκ της Cartier στο Nammos Village, το διάσημο πλέον εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στην Ψαρού της Μυκόνου, πίσω από το εστιατόριο Nammos. Το ποσό αυτό είναι οι πωλήσεις της γνωστής εταιρείας κοσμημάτων στη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν του 2022, κι ενώ ο τζίρος του Nammos Village ήταν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Φέτος αναμένεται ότι τα νούμερα θα είναι αρκετά μεγαλύτερα, αφενός διότι και οι τιμές των προϊόντων έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω των πληθωριστικών τάσεων και του ευρύτερου κύματος αυξήσεων, αφετέρου διότι το ρεύμα επισκεπτών στο Nammos και μάλιστα επισκεπτών υψηλού εισοδήματος σε συνδυασμό με τη δαπάνη που πραγματοποιούν εκεί, αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, παρά τον προβληματισμό που υπάρχει για τη γενική εικόνα του νησιού. Επομένως όλα οδηγούν σε προβλέψεις για νέα ρεκόρ τζίρων.

Η εκπτωτική περίοδος της Aegean

Δεν άργησε η απάντηση της Aegean Airlines στην κίνηση της Sky Express να ξεκινήσει καμπάνια εκπτώσεων στα εισιτήρια έως και 40% για διάστημα μίας εβδομάδας. Η εκπτωτική περίοδος της Aegean, που «τρέχει» ήδη, αφορά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου. Σε μία περίοδο μετά την πάροδο του καλοκαιριού, η αεροπορική επιχειρεί ν’ αυξήσει τα έσοδα και τον αριθμό των επιβατών που θα φιλοξενήσει στις πτήσεις της. Η εκπτωτική περίοδος της Aegean λήγει στις 26 Ιουλίου.

Στο κατώφλι της Do Value τα δάνεια της Avramar

Μαθαίνω ότι η μεγαλύτερη εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, με τζίρο 400 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κατώφλι της Do Value. Όχι η ίδια αλλά για την ακρίβεια το μέρος του δανείου που έχει λάβει ως μέρος του κοινού ομολογιακού που έχει υπογράψει με το σύνολο των τραπεζών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την Τράπεζα Πειραιώς. Το δάνειο που θα μεταφερθεί όπως όλα δείχνουν στη Do Value, η οποία λειτουργεί ως servicer της Eurobank αφορά στην διακοπή αποπληρωμής του κι ενώ μέχρι πρότινος όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας εξυπηρετούνταν κανονικά. Πάντως, τα δανειακά της ανοίγματα συνολικά είναι πολύ μεγάλα και τρέχουν αρκετά χρόνια πίσω από την εποχή των εταιρειών Νηρεύς και Σελόντα και πριν αυτές συγχωνευθούν για να δημιουργήσουν τη σημερινή Avramar.