OneStopShop – 5th and last (but not least) Stop



115 Πτέρυγα Μάχης

@CMC_NATO Ναύαρχος Rob Bauer και @ChiefHNDGS Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με τα Γεράκια της #115ΠΜ σε ενημέρωση “at Full Throttle”



“ΑΡΕΤΑ ΔΙΑ ΜΟΧΘΩΝ ΒΑΙΝΕΙ”#NATOCHoDs #NATOMC @NATO_PASCAD @hndgspio pic.twitter.com/B8hcc2EiDh