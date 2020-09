Στις Βρυξέλλες ο Βαρβιτσιώτης: «Απέναντι στις προκλήσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη»

Για πρώτη φορά σε καιρό πανδημίας το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ συνεδριάζει με φυσική παρουσία.

Στις Βρυξέλλες έχει μεταβεί ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα με ανάρτησή του στο Twitter.

«Απέναντι στις προκλήσεις, η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη» έγραψε.

Στη συνεδρίαση θα γίνει η προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης-25ης Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει το ΑΜΠε επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ατζέντα του περιλαμβάνονται ακόμη, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το πακέτο ανάκαμψης, οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, ο συντονισμός των μέτρων που σχετίζονται με τον κορονοϊό στην ΕΕ.

Στο σημερινό Συμβούλιο Γεν. Υποθέσεων στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά με φυσική παρουσία σε καιρό πανδημίας. Απέναντι στις προκλήσεις, η 🇪🇺πρέπει να είναι ενωμένη.

At #GAC meeting for the first time in physical presence in COVID-19 times. When facing challenges, #EU must be united. pic.twitter.com/npeZCIUH1U

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 22, 2020