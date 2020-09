Νέο μήνυμα Δένδια προς την Τουρκία: Η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που ανοίγει παντού πολεμικά μέτωπα

Συνάντηση με τον ομόλογό του της Μάλτας, Εβαρίστ Μπαρτόλο (Evarist Bartolo), ο οποίος βρίσκεται σήμερα (07/09) στην Αθήνα, είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Στη συνέχεια προχώρησε και σε δηλώσεις, μέσω των οποίων τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη «να σταθεί συνολικά στο ύψος των περιστάσεων» και «να απαντήσει με στιβαρότητα αλλά χωρίς δισταγμούς στις τουρκικές προκλήσεις, στα θέματα της ασφάλειας, αλλά και στο μεταναστευτικό».

«Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να το πράξει απολύτως αποτελεσματικά», τόνισε ο κ. Δένδιας, για να προσθέσει: «Η επιλογή είναι απλή και εναπόκειται στην Τουρκία μπορεί να επιλέξει: διάλογο χωρίς απειλές και εκβιασμούς ή κυρώσεις».

Όπως επισήμανε, άλλωστε, οι ενέργειες της Τουρκίας «δεν στρέφονται μόνο κατά ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., στρέφονται κατά της ίδιας της Ένωσης, όπως φάνηκε και τον Φεβρουάριο στον Έβρο, όπως φαίνεται στο Αιγαίο, όπως φαίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Παραβιάζουν την ουσία των αρχών της Ένωσης, την ουσία του ευρωπαϊκού κοινού κεκτημένου. Και γι αυτό αυτές οι προκλήσεις που είναι κοινές απαιτούν και απαντήσεις που να είναι κοινές», προσέθεσε.

Ι welcomed #Malta FM @EvaristBartolo @GreeceMFA. A broad range of topics to be discussed with focus on 🇬🇷🇲🇹 relations & developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/SbpwSDfuwh

