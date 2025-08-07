Ορθόδοξος ιερέας του Καζακστάν, που έχει επανειλημμένως εκφράσει την αντίθεσή του στον πόλεμο στην Ουκρανία, θα απευθυνθεί στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης με στόχο την ίδρυση ανεξάρτητης από τη Μόσχα ορθόδοξης εκκλησίας στην κεντροασιαστική χώρα, στην οποία η Ρωσία φροντίζει να διατηρεί την επιρροή της.

«Η συλλογή υπογραφών τελειώνει την Κυριακή και σκοπεύω να στείλω την ερχόμενη εβδομάδα αυτή την επιστολή στο πατριάρχη Βαρθολομαίο», δήλωσε ο ιερέας που φέρει το λαϊκό όνομα Βλαντίμιρ Βοροντσόφ.

Η ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Καζακστάν αποσχημάτισε τον Βλαντίμιρ Βοροντσόφ τον Ιούλιο 2024 διότι καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και επέκρινε τον επικεφαλής της, τον πατριάρχη Κίριλο, πιστό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βλαντίμιρ Βοροντσόφ είναι μία από τις σπάνιες κριτικές φωνές σε μία χώρα όπου και η αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία επισύρει ποινικές κυρώσεις και έχει δηλώσει ότι αρνείται κάθε σχέση με τη ρωσική εκκλησία «που δίνει την ευλογία της για τους σκοτωμούς των Ουκρανών».

Η κίνησή του εκδηλώνεται την ώρα που η ρωσική εκκλησία προσπαθεί να διατηρήσει την ενότητά της στον χώρο που κάποτε αποτελούσε τη Σοβιετική Ενωση και στον οποίο πολλές χώρες, που έχουν υπάρξει σύμμαχοι της Μόσχας, προσπαθούν να απαλλαγούν από τη ρωσική επιρροή.

Στα τέλη του Ιουλίου, η ηγεσία της ρωσικής εκκλησίας υπενθύμισε την υποχρέωση να χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις «ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία» ή «πατριαρχείο της Μόσχας» στις εκκλησίες που της ανήκουν στη Λευκορωσία, στο Καζακστάν και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ασίας.

Την Τρίτη η καζακική πτέρυγα της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας αντέδρασε στην απόφαση του Βλαντίμιρ Βοροντσόφ εκδίδοντας ανακοίνωση: «Οι ενέργειές του με σκοπό την ίδρυση παράνομου οργανισμού στο Καζακστάν υπό την κάλυψη ενός “γραφείου αντιπροσωπείας του πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως” είχαν κάποιον αντίκτυπο στην κοινωνία», παραδέχεται.

«Οι ορθόδοξοι πιστοί δεν μπορούν να υποστηρίζουν τις άρρωστες πρωτοβουλίες του Βοροντσόφ. Η υπογραφή δηλώσεων για τη δημιουργία μία νέας “εκκλησίας” θεωρείται ξεκάθαρα συμμετοχή σε σχίσμα», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας.

Το 15% των 20 εκατομμυρίων κατοίκων του Καζακστάν είναι Ρώσοι και ορθόδοξοι σχεδόν στο σύνολό τους.

Στον χώρο της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Ουκρανία έχουν ιδρύσει αυτοκέφαλες εκκλησίες που αναφέρονται στο πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως.

