Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα της Χαβάης που συνέβη την Τετάρτη. Το ηφαίστειο εκτόξευσε λάβα και τέφρα.

Το Κιλαουέα, είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Αυτή είναι η 3η έκρηξη του ηφαιστείου από το 2023. Οι αμερικανικές αρχές έχουν θέσει το νησί σε κατάσταση συναγερμού καθώς η λάβα μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τους κατοίκους και τις υποδομές.

Οι γεωλόγοι υποστηρίζουν πως η πίδακες λάβας έφτασαν σε ύψος τα 150 έως και τα 300 πόδια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ασθενείς άνεμοι μπορεί να μεταφέρουν εκπομπές ηφαιστειακών αερίων και ηφαιστειακό υλικό ενδέχεται να πέσει νότια της έκρηξης.

Ισχύει προειδοποίηση πορτοκαλί συναγερμού για την αεροπορία, αλλά δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα εμπορικά αεροδρόμια στην Κομητεία της Χαβάης από τη συνεχιζόμενη έκρηξη.