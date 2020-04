Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι σκέψεις μας είναι με τον Μπόρις Τζόνσον

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Μπόρις Τζόνσον, για την περιπέτεια της υγείας του με τον κορονοϊό.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, οδηγήθηκε στην εντατική, καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε χθες.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Μπόρις Τζόνσον και του ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση. Σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές ο κόσμος στέκεται ενωμένος σε αυτήν τη μάχη ενάντια στον Covid-19», αναφέρει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο twitter.

Our thoughts are with @BorisJohnson as we all wish him a speedy and full recovery. In these difficult times, the world stands united in the fight against Covid-19.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 7, 2020