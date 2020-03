Η ακραία ρητορική του Ερντογάν και οι τουρκικές προκλήσεις σε Έβρο και Αιγαίο

Τραβάει το σκοινί η Τουρκία και ο πρόεδρός της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζοντας τις επιθετικές ενέργειες στον Έβρο και στο Αιγαίο. Μια άκρως επιθετική υπερπτήση πάνω από ελληνικό έδαφος, ο εμβολισμός σκάφους του Λιμενικού στην Κω από τουρκική ακταιωρό, μολότοφ και χημικά στα σύνορα, συνθέτουν την εικόνα της χθεσινής ημέρας.

Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν, με νέες ακραία προκλητικές δηλώσεις έκανε σύγκριση των Ελλήνων με τους Ναζί για όσα συμβαίνουν στον Έβρο. «Αυτά που έκαναν οι Έλληνες είναι παρόμοια με αυτά που έκαναν οι Ναζί», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία διαφορά» μεταξύ των Ναζί και των αρχών στην Ελλάδα που απωθούν τους χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα αφότου η Άγκυρα άνοιξε τα σύνορά της προς την Ευρώπη.

«Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ αυτού που έκαναν οι ναζί και των εικόνων που φτάνουν από τα ελληνικά σύνορα», δήλωσε ο Ερντογάν μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP), χαρακτηρίζοντας επίσης τις ελληνικές αρχές «βάρβαρες» και «φασιστικές».

Στο μεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να κλείσει τα σύνορά της προς την Ευρώπη για τους μετανάστες, αν η ΕΕ δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας του 2016.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία συνέχιζε με αμείωτο ρυθμό τη στρατηγική της έντασης, καθώς δύο τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τον βόρειο Έβρο σε ύψος 10.000 έως 500 ποδιών.

Στις 14.50 το μεσημέρι της Τετάρτης, ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16, πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τον βόρειο Έβρο, σε ύψος 10.000 έως 500 ποδιών σύμφωνα με πληρφορίες.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 15:25, άλλο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τις νήσους Καλόγεροι στα 26.000 πόδια.

Την Τετάρτη κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα μετά τον εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό, όπως ανακοίνωσε o κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, την 05:45 την Τετάρτη, στη θαλάσσια περιοχή ν. Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους.

Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επί της οριογραμμής. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος.

Ένταση επικράτησε στις Καστανιές. «Βροχή» έπεσαν οι μολότοφ και μπήκαν φωτιές στα σύνορα στον Έβρο όπου πάνω από 10 μέρες βρίσκονται εγκλωβισμένοι πρόσφυγες.

Σύμφωνα με το τοπικό GRtimes.gr, πρόσφυγες από την πλευρά της Τουρκίας εξαπέλυσαν δεκάδες βόμβες μολότοφ, ανάβοντας φωτιές κατά μήκος του φράχτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το radioevros.gr, οι Έλληνες αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Ταυτόχρονα έγιναν προσπάθειες φθοράς στον φράχτη και εκδηλώθηκαν εστίες πυρκαγιάς σε διάφορα σημεία του και προς το εσωτερικό από την τουρκική πλευρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ εμποδίστηκαν όλες οι προσπάθειες παράνομης εισόδου. .

Στο μεταξύ, ένα νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας το οποίο απεικονίζει με τη κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο.

Το συγκεκριμένο βίντεο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλαχ Μποζκούρτ, επικεφαλής του Κέντρου για την Ελευθερία της Στοκχόλμης ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2016 ήταν διευθυντής της εφημερίδας «Zaman».

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνει Τούρκους κομάντο με το δάχτυλο στη σκανδάλη να περιπολούν πάνω σε φουσκωτά ενώ λίγα μέτρα πιο δίπλα τους βρίσκονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 11, 2020