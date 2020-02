Τι προβλέπει το μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με UEFA – FIFA για το ποδόσφαιρο 

Με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και τον αντιπρόεδρο της FIFA, Γκρέγκ Κλαρκ, συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να «καθαρίσει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς όμως να παρέμβει στο αυτοδιοίκητο.

Γράφει η Βίκυ Σαμαρά

Μετά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, προχώρησαν στην υπογραφή συνυποσχετικών με τους δύο φορείς με στόχο την αναμόρφωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, το περίφημο «μνημόνιο», που ορίζει ότι σε τρεις μήνες οι ομοσπονδίες θα φέρουν συγκεκριμένες προτάσεις και η κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση νομοθέτησης τους.

Σε συζήτηση που είχαν πριν από την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησης, ο κ.Μητσοτάκης είπε στον κ. Τσέφεριν: «Έχουμε λάβει μια πολιτική απόφαση να "καθαρίσουμε" το ελληνικό ποδόσφαιρο μια και καλή και προσβλέπουμε πάρα πολύ στη συμβολή σας για να προσχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι θα υπογράψουμε δυο έγγραφα που δείχνουν τη δέσμευσή μας να κάνουμε σημαντική πρόοδο για την αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου και το ενδιαφέρον σας να μας βοηθήσετε με την παροχή τεχνικής βοήθειας. Σκοπεύουμε χωρίς αμφιβολία να πετύχουμε εκεί όπου οι άλλοι απέτυχαν. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από αυτό. Είναι ένα άθλημα που το αγαπούν πάρα πολύ οι Έλληνες και ειλικρινά αυτό που έχουμε δει ως τώρα πραγματικά αδικεί το ποδοσφαιρικό προϊόν που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε. Επομένως, και πάλι καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας».

Ο κ. Τσέφεριν δήλωσε ευτυχής για την κοινή προσπάθεια με την ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε πεπεισμένος ότι θα λυθούν τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο και εξέφρασε τη χαρά του που η συμφωνία αναφέρει σαφώς ότι το νόημα της δεν είναι η κυβερνητική ανάμειξη στο άθλημα, αλλά ότι η κυβέρνηση έχει τη βούληση να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα «ότι η Ελλάδα θα γίνει ξανά μια από τις κορυφαίες χώρες, όπως το 2004 όταν κερδίσατε το Euro».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «το 2004 ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για εμάς και δυστυχώς δεν εκμεταλλευτήκαμε πλήρως αυτή τη σημαντική στιγμή». Δήλωσε επίσης την πλήρη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου να επουλώσει το ίδιο τις πληγές του με την κατάλληλη υποστήριξη και την κατάλληλη καθοδήγηση. «Όσον αφορά τα όρια της κυβερνητικής παρέμβασης, ναι, στέλνουμε ένα πολύ ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, και αυτό σηματοδοτεί εκτός των άλλων και η παρουσία σας εδώ, ότι αυτό το μήνυμα θα φτάσει σε όλους τους εμπλεκόμενους. Πρέπει να επισημάνω ότι από την στιγμή που το καταστήσαμε σαφές ότι θέλουμε το ποδόσφαιρο να επουλώσει τις πληγές του, τον τελευταίο μήνα θα έλεγα ότι έχουμε καταγράψει πρόοδο καθώς υπάρχει βελτίωση στις συμπεριφορές που βλέπουμε από όλες τις πλευρές», πρόσθεσε.

Στη διευρυμένη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο Ζόραν Λάκοβιτς (Zoran Lakovic), UEFA National Associations Director, η Έμιλι Σόου (Emily Shaw), FIFA European Member Associations Director, o Χέρμπερτ Χούμπελ (Herbert Hübel), FIFA / UEFA Observer and Advisor at HFF, η Ίνες Νάιβιρτ (Ines Najvirt), UEFA Head of President Office, ο Μάριος Γεωργίου, εκπρόσωπος της UEFA στην Ελλάδα, ο Πετρ Φούσεκ (Petr Fousek), FIFA / UEFA Independent appointed Expert at HFF και ο Φραντσέσκο Καμπάνια (Francesco Campagna), Protocol Officer.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Οι βασικές προβλέψεις των συνυποσχετικών που υπεγράφησαν ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στις UEFA / FIFA είναι:

Υποχρεώσεις των UEFA / FIFA

Οι UEFA / FIFA θα εκπονήσουν εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του παρόντος συνυποσχετικού μία ολιστική μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες, προσαρμοσμένες προτάσεις, με βάση τις καλές διεθνείς πρακτικές, στις οποίες θα συγκαταλέγονται ενδεικτικά:

Η δομή και η οργάνωση των διοικητικών οργάνων του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου

Η αδιαβλητότητα του παιχνιδιού (ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του στησίματος αγώνων, της διαφθοράς και της χρήσης αναβολικών ουσιών) στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσφημιστικών δηλώσεων και κάθε είδους βίας και διάκρισης στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Το σύστημα διαιτησίας

Οι UEFA / FIFA θα καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι προτάσεις αυτές θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δια των θεσμικών μέσων της τελευταίας.

Οι UEFA / FIFA θα αξιοποιήσουν το καταρτισμένο προσωπικό τους, ή κάθε άλλο ανεξάρτητο ειδήμονα που κρίνεται απαραίτητος, ώστε να ανταποκριθούν στα εν λόγω καθήκοντα.

Η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενσωματώσει, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τον Αθλητισμό, τις προτάσεις UEFA / FIFA στην ελληνική έννομη τάξη.

