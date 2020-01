Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαριστεί τον Εμανουέλ Μακρόν με τέσσερις φωτογραφίες

View this post on Instagram

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο @emmanuelmacron για τα καλά του λόγια, τη ζεστή φιλοξενία και τη στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα. Η ατζέντα των συζητήσεών μας υπήρξε εξαιρετικά πλούσια. Διαμορφώνουμε έναν οδικό χάρτη για μία νέα στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας. ???????? ????????