Συνάντηση Δένδια με τον απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία

Τα προβλήματα στη Συρία και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βοηθήσει τις προσπάθειες του ΟΗΕ βρέθηκαν, σύμφωνα με tweet στο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε προ ολίγου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία Γκάιρ Πέτερσεν στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο διεξάγεται σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο σήμερα είναι οι παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, οι εξελίξεις στη Συρία και οι εκεί στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας.

