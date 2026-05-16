«Σήμερα εδώ δεν μιλάω απλώς ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω βασικά ως κάποιος ο οποίος έχει συνδεθεί σ’ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του με τη ΝΔ. Με τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξή μας», ανέφερε ανεβαίνοντας στο βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι για εκείνον «Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι, αποκατέστησε τη δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην ενωμένη Ευρώπη. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε συνεχώς μάχες απέναντι στον κρατισμό και τις συντεχνίες. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμανλής ο οποίος είπε το περήφανο όχι της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Νέα Δημοκρατία είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που το δραματικό καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μη βυθιστεί με την ψήφο μας στη Βουλή η Ελλάδα στο χάος. Νέα Δημοκρατία είναι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις, που έχει ανορθώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας διεθνώς και που έχει κάνει την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σε όλη την Ευρώπη. Και φυσικά ΝΔ για μένα είναι τα νέα παιδιά της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που έχουν δώσει μάχες για να ανατραπεί η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, να περάσουν -και πέρασαν με την ψήφο μας- τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έχουν δώσει και δίνουν μάχες για μια Ελλάδα φιλελεύθερη και δημοκρατική. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είστε εσείς».

Όπως τόνισε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «η ΝΔ ήταν και παραμένει η παράταξη που εκφράζει τον πατριωτισμό όχι του εμπορίου, όχι των φτηνών λόγων αλλά τον πατριωτισμό της ευθύνης». Πρόσθεσε πως η Ελλάδα, τα τελευταία επτά χρόνια, άλλαξε πραγματικά και έγινε πιο αξιόπιστη, πιο ευρωπαϊκή, πιο σταθερή. «Περάσαμε κρίσεις που δοκίμασαν τις αντοχές της κοινωνίας και βγήκαμε πιο δυνατοί. Μειώσαμε -μην το ξεχνάμε αυτό- 83 διαφορετικούς φόρους, η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8% και δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας, κάναμε το κράτος πιο ψηφιακό με το gov.gr, σώσαμε τη ΔΕΗ από τη βέβαιη χρεοκοπία που την οδηγούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιλύσαμε το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων και πλέον οι συντάξεις βγαίνουν πιο γρήγορα από ό,τι στη Γερμανία, μειώσαμε, με υποδειγματικό τρόπο, τη φοροδιαφυγή και τα επιπλέον έσοδα γίνονται σήμερα κοινωνικό μέρισμα», επεσήμανε.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι «πολλές από τις μεταρρυθμίσεις μας είχαν πρόσκαιρες αντιδράσεις. Το ξέρω καλά. Το πιο εύκολο θα ήταν να μην αγγίξουμε τίποτα. Η ακινησία, όμως, δεν είναι στο DNA αυτής της παράταξης. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Οι αντίπαλοί μας επιλέγουν ολοένα και περισσότερο την τοξικότητα και την εχθροπάθεια. Υποχρέωσή μας είναι, λοιπόν, να μην επιτρέψουμε, σε καμία περίπτωση, το έργο μας να συκοφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Ταυτόχρονα είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να προστατεύουμε καθημερινά το ήθος της παράταξής μας. Διότι η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε πριν από εμάς. Και θα συνεχίσει μετά από εμάς. Και είναι η πορεία αυτή της παράταξης που μας επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας».

Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας. Ψήφο προοπτικής. Και σ’ αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη. Προετοιμάζουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Στηριγμένοι στο νοικοκύρεμα της οικονομίας, θέλουμε μια Ελλάδα με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά της Τεχνητής Νοημοσύνης, για πιο μεγάλες ευκαιρίες στους νέους και την οικονομία. Με έγνοια τη δίκαιη διάχυση του πλούτου και την πιο ουσιαστική στήριξη αυτών που πράγματι έχουν ανάγκη.

Με γενναίες παρεμβάσεις μέσα και από τη Συνταγματική Αναθεώρηση για το πολιτικό σύστημα, τη Δικαιοσύνη, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Με σταθερή προτεραιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και τη διατήρηση υψηλού διεθνούς κύρους για την πατρίδα μας. Στα 200 χρόνια από την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους, η Ελλάδα που θα είναι στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης είναι η βασική μας επιδίωξη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής και μια αληθινά πατριωτική προσπάθεια θα τα καταφέρουμε. Αυτή θα είναι η βάση μιας νέας συμφωνίας αλήθειας που θα προτείνουμε στον ελληνικό λαό για την Ελλάδα του 2030».

Ακόμη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν δικές τους προτάσεις. Όπως είχε πει, άλλωστε, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ “δεν φτάνεις ποτέ στον προορισμό σου αν πετάς συνέχεια πέτρες στα σκυλιά που γαβγίζουν δεξιά κι αριστερά”. Χαρίζουμε τον λαϊκισμό σε όσους επενδύουν μόνο στο “να φύγει αυτή η κυβέρνηση”. Χαρίζουμε τον μηδενισμό σε όσους δεν πιστεύουν τελικά στη δύναμη της Ελλάδας. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα: Για να πετύχουμε τον στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπείρωση».

«Δεν περισσεύει κανείς σε αυτήν την παράταξη. Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το “εγώ” που μπαίνει μπροστά από το “εμείς”. Πάνω, λοιπόν, από πείσματα, διαφωνίες, πικρίες, υπάρχουν οι αρχές κι οι αξίες μας. Υπάρχει η μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχει κυρίως η Ελλάδα. Διότι έχουμε μπροστά μια μάχη που δεν είναι κομματική, αλλά εθνική. Οι επιτυχίες των τελευταίων ετών που δεν είναι μόνο κομματικές, αλλά βασικά εθνικές, δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Ξεκινώντας από την κομματική συσπείρωση, θα δημιουργήσουμε το κλίμα για την αναγκαία εθνική συμμαχία κοινής λογικής», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σημείο έθεσε μια σειρά από ερωτήματα: «Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να ανεβαίνει ή που θα βουτήξει και πάλι στο τέλμα μιας κρίσης; Θέλουμε μια Ελλάδα με διεθνή σοβαρότητα και κύρος ή μια χώρα που θα ξαναγίνει μαύρο πρόβατο της Ευρώπης; Θέλουμε μια Ελλάδα που θα δίνει τις ίδιες και περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά μας ή μια χώρα που θα τα ξαναστείλει πάλι κατά χιλιάδες στο εξωτερικό;».

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη παράταξη που μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Η μόνη παράταξη που έχει τις ιδέες, τα στελέχη και το πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας. Και με την πατρίδα μας δεν παίζουμε. Εμπρός, λοιπόν, με το κόμμα των μεγάλων εθνικών επιλογών. Εμπρός με το κόμμα που ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εμπρός με τη Νέα Δημοκρατία. Εμπρός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.