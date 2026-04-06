Όλες οι πτέρυγες της Βουλής αναφέρθηκαν στο βαρύ πένθος της βουλευτού Θεανώς Φωτίου και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του παιδιού της.

«Εκφράζουμε στη Θεανώ Φωτίου τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον θάνατο του γιου της, Βασίλη Ρίζου, ενός επιστήμονα, ενεργού κοινωνικά και πολιτικά πολίτη. Η σκέψη μας και η συμπαράστασή μας αμέριστη, δίπλα στους γονείς και στους οικείους του ανθρώπου που άφησε τόσο αδόκητα και άδικα την τελευταία του πνοή», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

«Αυτονόητο, με τη Θεανώ Φωτίου έχουμε συμπορευτεί πολλά χρόνια και σε πολύ σημαντικούς καιρούς, εκφράζουμε την οδύνη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, στην ίδια και την οικογένειά της, για την απώλεια του μονάκριβου γιου της, μια απώλεια που ξεπερνά τα συναισθηματικά όρια καθενός μας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

«Αυτονόητα και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα θερμά μας συλλυπητήρια, ο πόνος είναι ανθρώπινος. Μπορεί να έχουμε εδώ τις πολιτικές μας διαφωνίες. Όμως είναι πολιτικές και όχι προφανώς ανθρώπινες, τα θερμά συλλυπητήρια από όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, όλη η Πλεύση Ελευθερίας. Δεν είναι απλά μια συνάδελφος, είναι μια φίλη και ευχόμαστε όλοι μαζί γιατί αυτό το πράγμα, όταν συμβαίνει είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Δύναμη στους οικείους του Βασίλη Ρίζου και να μπορούν να τον θυμούνται με αγάπη», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, γι’ αυτή την τραγική απώλεια. Η σκέψη μας είναι στην κυρία Φωτίου και την οικογένειά της. Είναι βαριά η απώλεια. Συλλυπητήρια και στη Νέα Αριστερά», είπε εκ μέρους του ΚΚΕ η Αφροδίτη Κτενά.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη Θεανώ Φωτίου για την τεράστια απώλεια που υπέστη, στη βιολογική οικογένεια του εκλιπόντος και στη Νέα Αριστερά. Είναι πλήγμα από αυτά που δεν μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος. Ζωή σε σας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος.

«Συλλυπητήρια για το χαμό του παιδιού της Θεανώς Φωτίου αλλά και σε όλη την οικογένεια της Νέας Αριστεράς να έχει δύναμη και εύχομαι η θεία παρηγορία να σκεπάσει και αυτή και την οικογένεια όλη και να μην ακούμε, όσο το δυνατό, τέτοια περιστατικά. Καλή δύναμη σε όλους σας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης», Σπύρος Τσιρώνης.