Ο Κωστής Χατζηδάκης σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επισπευθούν οι διαδικασίες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών είπε πως «τα στοιχεία αυτά είναι του 2021 που προέκυψαν από νόμιμες επισυνδέσεις των διωκτικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε στη συνέχεια. Εκείνο που ζητάμε κι επειδή το θέμα έχει έντονη πολιτική χροιά, υποχρέωση έχουν οι εμπλεκόμενοι να τρέξουν τις υποθέσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και στατιστικά να το δείτε πόσες υποθέσεις που ξεκινούν από τις εισαγγελικές αρχές δεν έχουν αθωωτικό αποτέλεσμα;».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ορκίζομαι για λογαριασμό ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι αποκλείεται να μην είχαν ζητήσει χάρη. Υπήρξαν κινήσει ευαισθησίας. Ως προς την άρση ασυλίας, οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα τη ζητήσουν κι αυτό είναι προς τιμήν τους. Δεν σημαίνει όποιου αίρεται η ασυλία πάει σε δίκη. Θα πρέπει να δοθούν εξηγήσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης και να υπάρξει απόφαση για παραπομπή ή μη σε δίκη. Εάν κάναμε κάτι διαφορετικό σε αυτήν τη φάση, θα δινόταν η εντύπωση της συγκάλυψης».

«Έχουμε ζητήσει επιτάχυνση των διαδικασιών. Καλό να γίνει αυτό για να υπάρχει καθαρή εικόνα. Στόχος να κινηθούμε θεσμικά κι υπεύθυνα χωρίς να υπάρχει αίσθηση συγκάλυψης», είπε μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης.