Η AKTOR ανακοίνωσε σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς η 100% θυγατρική της, AKTOR Ανανεώσιμες, υπέγραψε στις 24 Απριλίου 2026 δεσμευτική συμφωνία με την GREENLINE A.E. για την απόκτηση του 51% της SUN FORCE TWO.

Η SUN FORCE TWO δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και διαθέτει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 214,8MW. Από αυτά, 172 σταθμοί ισχύος 125,10MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία με μακροχρόνιες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ, ενώ ακόμη 121 σταθμοί ισχύος 89,7MW αναμένουν ηλέκτριση.

Οι σταθμοί βρίσκονται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το Enterprise Value της SUN FORCE TWO, μετά την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, που αναμένεται να φτάσει συνολικά περίπου τα 235 MW, εκτιμάται στα 200 εκατ. ευρώ. Η AKTOR Ανανεώσιμες θα καταβάλει περίπου 20,4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 51%, ενώ το ετήσιο EBITDA των έργων στην πλήρη ανάπτυξή τους υπολογίζεται στα 16 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του β΄ εξαμήνου του 2026, μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων. Η εξαγορά εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της AKTOR για την ανάπτυξη του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 2024.