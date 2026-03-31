«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι «επικεφαλής» αυτών που «επιχειρούν συστηματικά να εμποδίσουν την πρόοδο της δίκης για τα Τέμπη», δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης, σημειώνοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής».

«Τα 2,5 χρόνια που διαρκούσε η ανάκριση, η οποία ήταν μια επίπονη ανάκριση ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη διερεύνηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης αυτής, τότε είχαμε από μια μικρή μερίδα με πρωταγωνίστρια την κ. Κωνσταντοπούλου διαρκείς αιτήσεις εξαιρέσεως του ανακριτή, αυτό σήμαινε ότι οι αιτήσεις αυτές πηγαίνανε στα δικαστικά συμβούλια αυτά έπρεπε να αποφανθούν άρα η ανάκριση σταματούσε και πήγαινε πίσω, και στη συνέχεια είχαμε μηνύσεις κατά του ανακριτή με εκείνη την κορυφαία ότι ο ανακριτής δεν εισήγαγε στην ανάκριση 650.000 στοιχεία» είπε ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.

«Αυτά όλα αποδείχθηκαν χοντρά ψέματα, είχε στηθεί η συνομωσία του ξυλολίου η οποία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στο δρόμο πάνω σε ένα ψέμα όμως όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν από την ίδια ομάδα, αποσκοπούσαν σε ένα πράγμα, να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η ανάκριση, και η τελευταία απόπειρα που έκαναν να μην μπορέσει να προχωρήσει η δίκη ήταν με την απεργία πείνας. Δηλαδή ενώ η ανάκριση έκλεισε επιχειρήθηκε ένας εκβιασμός απέναντι στη Δικαιοσύνη να ξανανοίξει η ανάκριση με τα αιτήματα των εκταφών» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Ερωτηθείς αν σε όσα λέει περιλαμβάνει και τη Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε θετικά: «Οι θέσεις στο δικαστήριο υπάρχουν για τους συγγενείς και για τους γονείς. Θέσεις για όσους επιχειρούν πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης όπως διαπράττουν όλο το προηγούμενο διάστημα τέτοιες ειδικές θέσεις δεν υπάρχουν. Η κ. Καρυστιανού είναι ταυτόχρονα και μητέρα ενός θύματος υπό την έννοια αυτή η θέση της είναι εκεί και την περιμένει, άλλη θέση εκτός από αυτή δεν υπάρχει».

Επισήμανε, μάλιστα, για τη Μαρία Καρυστιανού ότι «από την ώρα που ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα εντάχθηκε στη διαδικασία της πολιτικής αντιπαράθεσης επομένως θα υφίσταται την κριτική που υφίστανται όλοι οι πολιτικοί».

Ειδικά για τη δίκη για τα Τέμπη είπε ότι «θα εφαρμοστεί ο νόμος, αύριο θα μπουν στην αίθουσα όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην λίστα. Οι δικηγόροι που θα μπουν στην αίθουσα είναι δηλωμένοι στη λίστα εδώ και 2,5 χρόνια και όλα τα ονόματα των συγγενών που είναι διάδικοι αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Υπάρχει λίστα του κατηγορητήριου».