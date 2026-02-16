Μήνυση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβάλει αυτή την ώρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κατά τις δύο το μεσημέρι μετέβη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

«Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κυρίως αυτά για τα οποία είπε κυρίως για την “Βιολάντα” και τα οποία θεωρώ άκρως συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιήσει τη ζωή του τόπου και γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή. Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό», είπε, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης.